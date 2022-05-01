Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle iftarda bir araya geldi (3) - Son Dakika

Tuzla'daki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda işçilerle iftar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anı defterini imzalaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçiler ile yemek alması
İftar masası İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen iftarda işçilerle bir araya geldi.
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Kaynak: AA
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