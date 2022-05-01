Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle iftarda bir araya geldi (3) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle iftarda bir araya geldi (3)

01.05.2022 22:32

Tuzla'daki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda işçilerle iftar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anı defterini imzalaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçiler ile yemek alması İftar masası İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep...

Tuzla'daki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda işçilerle iftar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anı defterini imzalaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçiler ile yemek alması

İftar masası İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen iftarda işçilerle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle iftarda bir araya geldi (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle iftarda bir araya geldi (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle iftarda bir araya geldi (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle iftarda bir araya geldi (3)

YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, İftar, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle iftarda bir araya geldi (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle iftarda bir araya geldi (3) - Son Dakika
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