Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan isedak toplantısı'nda konuştu
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan isedak toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan isedak toplantısı'nda konuştu

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSEDAK TOPLANTISI'NDA KONUŞTU (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSEDAK TOPLANTISI'NDA KONUŞTU (2)

Cumhurbaşkanı erdoğan isedak toplantısı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti'den "Erken seçimden yana değiliz" açıklaması
Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı Kosova cumhurbaşkanı arnavutluk'ta açıklama yaparken depreme yakalandı Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, canlı yayında depreme yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 22:05:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan isedak toplantısı'nda konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]