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Cumhurbaşkanı erdoğan isedak toplantısı'nda konuştu
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSEDAK TOPLANTISI'NDA KONUŞTU (2)
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:38 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSEDAK TOPLANTISI'NDA KONUŞTU (2)
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