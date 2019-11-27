Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan isedak toplantısı'nda konuştu aktüel görüntü hakan atilla
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan isedak toplantısı'nda konuştu aktüel görüntü hakan atilla - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan isedak toplantısı'nda konuştu aktüel görüntü hakan atilla

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSEDAK TOPLANTISI'NDA KONUŞTU (4) aktüel görüntü Hakan Atilla.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSEDAK TOPLANTISI'NDA KONUŞTU (4) aktüel görüntü Hakan Atilla

Cumhurbaşkanı erdoğan isedak toplantısı'nda konuştu aktüel görüntü hakan atilla

Mehmet Hakan Atilla, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:14 Kaynak: DHA
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