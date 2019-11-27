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Cumhurbaşkanı Erdoğan İSEDAK toplantısında konuştu (1)
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 35. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı Açılış Töreni'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:02 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, İstanbul
Kongre Merkezi'nde 35. İslam İşbirliği Teşkilatı
(İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı Açılış Töreni'ne katıldı.
Erdoğan İslam dünyasına 'Arnavutluk' çağrısı yaptı. Erdoğan, 'Dün Arnavutluk'ta yaşanan depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gece ölü sayısı 26'ydı. 600 yaralı var. Tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a destek olmaya çağırıyorum' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Kendimizi aldatmayalım, önce kendimize inanalım, şu gördüğümüz teşkilat, sıradan bir teşkilat değil. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak, İslam Kalkınma Örgütü olarak gücümüzü fark edelim, kendimizi iyi tanıyalım, iyi anlayalım ve tavrımızı ona göre belirleyelim" ifadelerini kullandı.
- İstanbul
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