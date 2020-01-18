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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşi siyasi şaklabanlığa vurup sadece kendi hesaplarınızın ardından...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşi siyasi şaklabanlığa vurup sadece kendi hesaplarınızın ardından giderseniz, millet de size ilk fırsatta dersinizi verir."
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşi siyasi şaklabanlığa vurup sadece kendi hesaplarınızın ardından giderseniz, millet de size ilk fırsatta dersinizi verir."
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