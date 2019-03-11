Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun'da Kuranı Kerim Okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun'da Kuranı Kerim Okudu

34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı tamamlanarak ibadete açılan Nihal Atakaş Camii'de yatsı namazını kıldıktan sonra Kuran-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İskenderun'da Kuranı Kerim Okudu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapımı tamamlanarak ibadete açılan Nihal Atakaş Camii'de yatsı namazını kıldıktan sonra Kuran-ı Kerim okudu. Osmanlı Selçuklu ve modern mimari ile yapılan Türkiye'deki ender camilerden olan camide vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a camiyi yaptıran hayırsever iş adamı Recep Atakaş içerisinde Kuran-ı Kerim ayetleri olan bir hediye takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın namazdan sonra Kuran-ı Kerim okuması bir çok kişi tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:06 Kaynak: İHA

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