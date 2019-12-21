Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar pek çok üzücü hadisede CHP tarihiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar pek çok üzücü hadisede CHP tarihiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir."

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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:44 Kaynak: AA
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