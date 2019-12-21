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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar pek çok üzücü hadisede CHP tarihiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar pek çok üzücü hadisede CHP tarihiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir."
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