Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar pek çok üzücü hadisede CHP tarihiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar pek çok üzücü hadisede CHP tarihiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir."

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