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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam alemi, bir duvarın tuğlaları gibi yek diğerine kenetlenemediği için...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam alemi, bir duvarın tuğlaları gibi yek diğerine kenetlenemediği için kolayca manipüle ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam alemi, bir duvarın tuğlaları gibi yek diğerine kenetlenemediği için kolayca manipüle ediliyor."
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