Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle bize aittir,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle bize aittir,...

8 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle bize aittir, Müslümanlara aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle bize aittir, Müslümanlara aittir."
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:28 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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