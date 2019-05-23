Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle bize aittir,...
8 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle bize aittir, Müslümanlara aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:28 Kaynak: AA
: "İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle bize aittir, Müslümanlara aittir."
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