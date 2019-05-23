Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle bize aittir,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle bize aittir,...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi. (2)
Erdoğan: "Suriye'de olduğu gibi diktatörler, sırf iktidarlarını korumak adına hiçbir kural, ahlak tanımadan kendi ülkelerini enkaz yığınına çevirebiliyor. Gönül coğrafyamızın dört bir yanına baktığımızda maalesef barışa, sükunete, huzura aç bir İslam dünyası görüyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle bize aittir, Müslümanlara aittir."
Erdoğan: "İmsakla birlikte oruç ibadetine başlayanlar, günde 5 kez aynı kıbleye yönelenler, aynı yaratıcıya, aynı mukaddes kitaba inananlar kalkıp birbirlerine silah doğrultabiliyorsa, birbirlerine hunharca katledebiliyorsa burada yanlış giden başka şeyler var demektir."
Erdoğan: 1400 yıllık kardeşliğimize biz sahip çıkmazsak, kardeşlik hukukunu biz yüceltmezsek unutmayalım ki bunu başkaları bizim adımıza yapmayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle bize aittir,...
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 10:08 Kaynak: AA
Suriye, Güncel
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