Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam Dünyası, Çoğu Kendi Topraklarında Vuku Bulan Krizlerle Etkili ve...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyası, çoğu kendi topraklarında vuku bulan krizlerle etkili ve başarılı bir mücadele yürütememiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "İslam dünyası, çoğu kendi topraklarında vuku bulan krizlerle etkili ve başarılı bir mücadele yürütememiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:48 Kaynak: AA
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