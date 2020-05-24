Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyasının pek çok yerinde, kan ve gözyaşı mübarek Ramazan ayında da,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyasının pek çok yerinde, kan ve gözyaşı mübarek Ramazan ayında da, maalesef kesintisiz aktı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam dünyasının pek çok yerinde, kan ve gözyaşı mübarek Ramazan ayında da, maalesef kesintisiz aktı"
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 09:19 Kaynak: AA
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