Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam Düşmanlığı Toplu Katliam Boyutuna Ulaşmıştır
11 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı, bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı, bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:15 Kaynak: Youtube
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