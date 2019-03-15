Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam Düşmanlığı Toplu Katliam Boyutuna Ulaşmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam Düşmanlığı Toplu Katliam Boyutuna Ulaşmıştır

11 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı, bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı, bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:15 Kaynak: Youtube

Recep Tayyip Erdoğan, Genel
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