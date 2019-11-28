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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam düşmanlığının ve Neonazi terörünün adeta veba gibi yayıldığı bir...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam düşmanlığının ve Neonazi terörünün adeta veba gibi yayıldığı bir ortamda, gurbette yaşayan insanımızı sahipsiz bırakamayız. Bu kardeşlerimizi ılımlı İslam gibi emperyalist projelerin pençesine terk edemeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam düşmanlığının ve Neonazi terörünün adeta veba gibi yayıldığı bir ortamda, gurbette yaşayan insanımızı sahipsiz bırakamayız. Bu kardeşlerimizi ılımlı İslam gibi emperyalist projelerin pençesine terk edemeyiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:40 Kaynak: AA
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