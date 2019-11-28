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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam düşmanlığının ve Neonazi terörünün adeta veba gibi yayıldığı bir...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam düşmanlığının ve Neonazi terörünün adeta veba gibi yayıldığı bir ortamda, gurbette yaşayan insanımızı sahipsiz bırakamayız. Bu kardeşlerimizi ılımlı İslam gibi emperyalist projelerin pençesine terk edemeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam düşmanlığının ve Neonazi terörünün adeta veba gibi yayıldığı bir ortamda, gurbette yaşayan insanımızı sahipsiz bırakamayız. Bu kardeşlerimizi ılımlı İslam gibi emperyalist projelerin pençesine terk edemeyiz."
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