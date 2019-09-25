Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam'ı terörle bir araya getirmek ahlaksızlıktır, böyle bir şey kabul...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam'ı terörle bir araya getirmek ahlaksızlıktır, böyle bir şey kabul edilemez" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:52 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam'ı terörle bir araya getirmek ahlaksızlıktır, böyle bir şey kabul edilemez" dedi. - NEW YORK
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