Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam'ı terörle bir araya getirmek ahlaksızlıktır, böyle bir şey kabul...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam'ı terörle bir araya getirmek ahlaksızlıktır, böyle bir şey kabul...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam'ı terörle bir araya getirmek ahlaksızlıktır, böyle bir şey kabul edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam'ı terörle bir araya getirmek ahlaksızlıktır, böyle bir şey kabul edilemez" dedi. - NEW YORK

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:52 Kaynak: İHA
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