Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam ülkelerini böl, parçala, yut anlayışıyla emperyalist anlayış yoluna...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam ülkelerini böl, parçala, yut anlayışıyla emperyalist anlayış yoluna... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam ülkelerini böl, parçala, yut anlayışıyla emperyalist anlayış yoluna...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam ülkelerini böl, parçala, yut anlayışıyla emperyalist anlayış yoluna devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam ülkelerini böl, parçala, yut anlayışıyla emperyalist anlayış yoluna devam ediyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu'nun "Herkesin mal varlığı araştırılsın" teklifine Kılıçdaroğlu destek verdi
Serdar Ortaç, Erdoğan'a övgü yağdırdı: Türkiye lider olarak bir tek o var Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 19:34:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam ülkelerini böl, parçala, yut anlayışıyla emperyalist anlayış yoluna...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]