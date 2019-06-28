Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
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- Görüşmeden detaylar Japonya'nın ev sahipliğinde Osaka'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:34 Kaynak: AA
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