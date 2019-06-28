Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

1 saat önce

- Görüşmeden detaylar Japonya'nın ev sahipliğinde Osaka'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

- Görüşmeden detaylar Japonya'nın ev sahipliğinde Osaka'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:34 Kaynak: AA
Japonya, İspanya, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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