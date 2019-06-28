Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi
53 dakika önce
G20 Liderler Zirvesi için Japonya'nın Osaka şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:57 Kaynak: İHA
G20 Liderler Zirvesi için Japonya
'nın Osaka şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İspanya
Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında dünya liderleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Erdoğan temasları dahilinde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ile Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
hazır bulundu. - OSAKA
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