Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi

40 dakika önce

G20 Liderler Zirvesi için Japonya'nın Osaka şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

G20 Liderler Zirvesi için Japonya'nın Osaka şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında dünya liderleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Erdoğan temasları dahilinde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hazır bulundu.
(İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:06 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, İspanya, Güncel
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