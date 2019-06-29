Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile Bir Araya Geldi
Son Dakika Güncel Haber

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile Bir Araya Geldi

48 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldiOSAKA - G20 Liderler Zirvesi için Japonya'nın Osaka şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi
OSAKA - G20 Liderler Zirvesi için Japonya'nın Osaka şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında dünya liderleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Erdoğan temasları dahilinde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hazır bulundu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile Bir Araya Geldi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:30 Kaynak: İHA
Pedro Rodriguez Ledesma, İspanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merakla beklenen Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu! Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden ilk ne istediğini açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, liderler yemeği ve kültürel programa katıldı Putin ile May arasındaki görüşme G-20'ye damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 04:18:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]