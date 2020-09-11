Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Sayın Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ele alınmış, bölgesel meseleler değerlendirilmiştir" denildi.



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