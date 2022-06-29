Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'in NATO liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'in NATO liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı

29.06.2022 22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'in NATO liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve eşinin NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği "Gayri Resmi Transatlantik Yemeği"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve eşinin NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği "Gayri Resmi Transatlantik Yemeği"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ve eşi Maria Begona Gomez Fernandez'in Prado Müzesi'nde verdiği yemek öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ve kızlarıyla sohbet etti.

Yemeğe gelen konukları karşılayan İspanya Başbakanı Sanchez ve eşi Fernandez, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve eşleriyle fotoğraf çektirerek müzeyi gezdi ve ardından yemeğe geçildi.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden görüşmesi İspanya'nın başkenti Madrid'teki NATO Liderler Zirvesi dahilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme... İspanya'nın başkenti Madrid'teki NATO Liderler Zirvesi dahilinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme...
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Hükümet, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'in NATO liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'in NATO liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı - Son Dakika
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