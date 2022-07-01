Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya dönüşü gazetecilerle söyleşi yaptı - Son Dakika

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