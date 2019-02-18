Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Isparta) Şimdi Burada Elmalar Depolarda Yığın.
5 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Isparta) Şimdi burada elmalar depolarda yığın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Isparta) Şimdi burada elmalar depolarda yığın. Şimdi arkadaşlar bana söyledi. Hani açtık ya tanzim satışlar. İnşallah bunları da uygun, ucuz fiyatla oralardan vatandaşlarımıza ulaştıralım diyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:14 Kaynak: AA
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