Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Isparta) Şimdi Burada Elmalar Depolarda Yığın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Isparta) Şimdi burada elmalar depolarda yığın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Isparta) Şimdi burada elmalar depolarda yığın. Şimdi arkadaşlar bana söyledi. Hani açtık ya tanzim satışlar. İnşallah bunları da uygun, ucuz fiyatla oralardan vatandaşlarımıza ulaştıralım diyorum."

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