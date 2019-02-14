Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da Miting Yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da Miting Yapacak

7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitingi için Isparta ve Burdur'da geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da Miting Yapacak, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitingi için Isparta ve Burdur'da geliyor.

Isparta'da 18 Şubat Pazartesi günü 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı gün Burdur'da da miting yapacağı bildirildi.

"Isparta Erdoğan'ı bağrına basacaktır"

AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, "Güller Diyarı Isparta'mız, her zaman olduğu gibi Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı misafirperverliği ve mitinge katılımlarıyla yine bağrına basacaktır. Bundan en ufak bir şüphemiz dahi yoktur. Bizler de kendilerini, Isparta'mızda en iyi şekilde ağırlamaya gayret göstereceğiz" dedi.

Başkan Zabun ayrıca, 18 Şubat saat 15.00'te herkesi Isparta 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na davet ettiğini belirtti. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:15 Kaynak: İHA

Politika
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