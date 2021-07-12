Herzog, Erdoğan'la ilişkilerin geliştirilmesi için diyalogun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını söyledi - Son Dakika

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için diyalogun sürdürülmesi noktasında mutabık kaldıklarını belirtti.

Erdoğan ile yaptıkları telefon görüşmesi hakkında Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Herzog, Erdoğan'ın kendisini İsrail'in yeni cumhurbaşkanı olması dolayısıyla tebrik ettiğini aktardı.

Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı için büyük öneme sahip olduğuna vurgu yaptıklarına işaret eden Herzog, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için diyalogun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan-Herzog görüşmesinde Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşmede, Herzog'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik ettiği ifade edilmişti.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin, Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli olduğunu ifade ettiği dile getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili ticaretin salgına rağmen arttığını, bu potansiyelden faydalanmanın ortak çıkar olduğunu dile getirdiği kaydedilmişti.

Tüm görüş ayrılıklarına rağmen temas ve diyaloğun sürdürülmesine önem verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının, BM kararları çerçevesinde, iki devletli, kalıcı ve kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın beklentisi olduğunu ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de katkı sağlayacağını dile getirmişti.