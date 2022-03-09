Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u resmi törenle karşıladı - Son Dakika
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u resmi törenle karşıladı

09.03.2022 16:45

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören mangasını selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u karşılaması Ülkelerin milli marşları İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u tören mangasını selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören mangasını selamlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u karşılaması

Ülkelerin milli marşları

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u tören mangasını selamlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u resmi törenle karşıladı
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u resmi törenle karşıladı
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u resmi törenle karşıladı

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İsrail, Herzog, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u resmi törenle karşıladı - Son Dakika


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