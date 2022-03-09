Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören mangasını selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u karşılaması
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u tören mangasını selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Kaynak: AA
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