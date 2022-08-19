Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

19.08.2022 13:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

İSTANBUL-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede, karşılıklı olarak büyükelçi atama kararını, Türkiye-İsrail ilişkilerinin olumlu istikamette ilerlemesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti. Büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde iş birliği ve diyaloğu geliştirmekten yana olduklarını dile getirdi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü - Son Dakika
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