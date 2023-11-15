Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya meydan okudu: Sen de atom bombası var mı yok mu, sıkıysa açıkla

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 40 gündür bomba yağdırıyor. 11 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail'e bugün partisinin grup toplantısında tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya meydan okudu. Erdoğan, "Buradan Netanyahu'ya sesleniyorum, sen de atom bombası var mı yok mu? Varsa sıkıysa açıkla. Ey İsrail sen de nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Artık ecelin geliyor. Neye sahip olursan ol gidicisin" diye konuştu.

PARTİSİNİN GRUP TOPLANTISINDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri el kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün kuruluşunun 40. yıldönümünü kutlayan Kıbrıslı kardeşlerimizin bayramlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Zulme dur diyen kahramanları rahmetle yad ediyor, Kıbrıs halkına buradan selamlarımı gönderiyorum. Kıbrıs Türk'ünün yanında olmaya devam edeceğiz.

"KALBİ GAZZE'DEKİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN ÇARPAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Hükümet olarak bir taraftan İsrail vahşetini durmaya çalışırken bir taraftan da ülkemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Ülkemize hizmet yolculuğumuzu kesintisiz sürdürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak 1,5 milyon insanımızın katılımıyla Büyük Filistin Mitingi ile Gazze halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Kalbi Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimiz için çarpan herkese teşekkür ediyorum.

"BAYRAKTAR TB3'TE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Bununla öküz altında buzağı arayan Filistin mitingini bahane edenlere dersini verdik. Boğazdaki 100 geminin geçitiyle ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatımız oldu. TCG Anadolu'nun donanmamıza nasıl bir güç kattığını gördük. Yeni nesil bir uçak gemisi inşa etmek için kolları sıvadık. Hava gücümüzde çarpan etkisi yapacak 5. Nesil Milli Muharip uçağımız KAAN ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bayraktar TB3'te çalışmalar devam ediyor. İnsansız sistemlerden zırhlı kara araçlarına kadar her alanda kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

"BUNLARIN SONU HÜSRAN OLACAK"

Türk milleti olarak şayet bu topraklar hür ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorsak güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Siyasetiyle, ekonomisiyle, güvenliğiyle her alanda güçlü olmazsak bizi bu topraklarda yaşatmazlar. Topraklarımızla ilgili habis düşünceler barındıran kişiler kendilerini ifşa ediyor. Ermenistan Karabağ savaşı ile dersini aldı, yerine oturdu. Şimdi de İsrail yöneticileri benzer hezeyanları tekrar etmeye başladılar, bunların da sonu hüsran olacak.

"ZAYIF DÜŞERSEK BARBARLIĞIN TEKERRÜR ETMESİNE MANİ OLAMAYIZ"

Komşularımızı bize karşı kışkırtanların, PKK'yı üstümüze salanların, FETÖ'yü içimize sokanların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberliği destekleyecek altyapıya sahip olmamız gerekecek. Güçlü ve modern bir ordu olmazsa olmazımızdır. Yatırıma, istihdama dayalı sağlam ve dirençli bir ekonomidir. Diğer türlü bu topraklarda bırakın nefes almayı yaşam hakkı tanımayacaklarını çok iyi biliyoruz. Bir asır önce Çanakkale'de bunu yaşadık. Zayıf düşersek barbarlığın tekerrür etmesine mani olamayız. Milletimizin istiklal ve istikbali için çalışan herkese Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum.

"BATI HALA TERS YÜZ OLARAK BU DURUMA BAKIYOR"

Netanyahu iki tarafına bakan koymuş, basın açıklaması yapıyor ve zannediyor ki o bakanlar beni kurtaracak. O bakanlar da Netanyahu ile aynı istikamette yürüyor. Netanyahu gidicidir. Bütün mesele dünyada haklının yanında yer alacak olanların duruşudur. Bu konuda maalesef beklenen gelişmeler oluyor mu? Hayır, hala olmuyor. ABD başta olmak üzere Batı hala ters yüz olarak bu duruma bakıyor. Fransa önce farklı açıklamalar yapıyor, daha sonra bakıyorsunuz geri vitese takıyor. Dürüst ol yahu! Bir gün öyle bir gün böyle yapma. Aynen şuan da Filistinlilerin durumu gibi dimdik, dosdoğru ama hiçbir zaman kalkıp da sabah başka akşam başka olmayın. Türkiye gibi olun!

"SEN DE ATOM BOMBASI VAR MI YOK MU?"

Hamas'ı terör örgütü olarak ifade edenler, Hamas seçimlere girip seçimi kazanan bir parti. Seçimi kazandıktan sonra da haklarını elinden aldınız. Kim aldı, ABD ile İsrail birlikte aldı. Benim ülkemde bile halen Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu anlamayanlar var. Gazze'de 40 gündür gördüklerimizi anlatmak için savaş tabiri yetersiz kalır. Savaş hukukunun ilk kuralı ise çocuklara, kadınlara, yaşlılara, hastalara dokunmamaktır. Buradan Netanyahu'ya sesleniyorum, sen de atom bombası var mı yok mu? Varsa çık açıkla. Ey İsrail sen de nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Artık ecelin geliyor. Neye sahip olursan ol gidicisin. Ahlak, vicdan namına ne varsa kaybedenler insan değildir.

"İNSAN HAKLARINDAN DEM VURANLAR TEK KELİME ETMİYOR"

Karşımızda bir soykırım var. Şu anda yüzlerce binlerce avukat bunları Lahey adalet divanına götürüyor. Soykırım noktasında tüm adımları atıp gerekli duyuruyu yapacağız. İnsanım diyen kimse bu katliamları meşru göremez. Bu katliamları aleni destek verenleri meşrulaştırmak için kork dereden su getirenleri de görmezden gelmiyoruz. Yavruların kanı İsrail'e destek sağlayanların alınlarına utanç lekesi olarak yapıştı. Her gün yüzlerce çocuk can verirken insan haklarından dem vuranlar tek kelime etmiyor. Gazetecileri aileleri ile birlikte İsrail katlediyor. Uluslararası basın kuruluşları tek bir açıklama yapmıyor.

"OLAY HAÇLI, HİLAL MESELESİDİR"

BM üyesi 121 ülkenin Genel Kurul'da sergilediği irade, bir ülke tarafından gasp ediliyor. Kur'an-ı Kerim'i yakan alçakların eylemlerine fikir özgürlüğü diye izin verenler. Pek çok çifte standarda şahitlik ettik. Paris'teki olayda 23 kişi ölmüştü. Dünyadan devlet başkanları gitmişti. Bizden de birileri o yürüyüşe katılmıştı. 13 bine yakın insan öldü. Nerede bu dünyanın devlet başkanları? Vicdanınız yok mu? İnsafınız yok mu? Olay haçlı, hilal meselesidir.

"ALLAH'IN İZNİYLE ZAFER FİLİSTİN HALKININ OLACAKTIR"

Gazze tüm dünyada maskeleri düşürmüş ve gerçek yüzleri ortaya çıkarmıştır. Bu kriz sadece dünyada değil ülkemizde de kendisini gösteriyor. İsrail'e tepki gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sosyal medya mecralarından, gazete ve televizyonlarda Gazze halkının sesini duyuran basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. İsrail katliamlarına devam ederse tüm dünyada katil olduğunu tescil edecektir. Allah'ın izniyle zafer Gazzelilerin ve Filistin halkının olacaktır. Bizi asıl üzen iradesini İsrail'e kaptıran ülkeler değil gazi Melis'te söylenen sözlerdir. Birileri işgalciler ile vatanını savunanları bir tutabiliyor. Bu tavrın arkasındaki sebepleri biz gayet iyi biliyoruz. İdeolojik sapkınlıktan hakikati göremiyorlar.

"ONLARIN SİCİLİ BOZUK"

Devir feryat etme devri değildir. Vakit evlatlarımız için gerekirse kendimizi yakma vaktidir. Bunu da hesapsız kitapsız hamasetle değil çalışarak güçlenerek yapacağız. Tabii bu süreçte nasıl bir duruş sergilediğiniz de önemli. Birilerinin yaptığı gibi mazlumla zalimi eşitlemek zalimi aklamak demektir. CHP'yi anlıyoruz. Onların sicili bozuk. Asker polis katillerinin cenazelerinde boy gösterenlerden zaten başka bir tutum beklemiyoruz. Netanyahu gibi fanatikle aynı kefeye koyan yöneticileri eshefle karşılıyoruz. Birileri rahatsız olacak diye Hamas'ı canlarını göze alan direnişçiler olduğunu dillendirmekten çekinmeyiz."