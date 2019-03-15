Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in Başındaki Soyguncu Var Ya, Yargılanan Var Ya, Her Türlü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in Başındaki Soyguncu Var Ya, Yargılanan Var Ya, Her Türlü...

47 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in başındaki soyguncu var ya, yargılanan var ya, her türlü yolsuzluktan yargılanan bir Başbakanları var ya, onun oğlu da 'İstanbul, Bizans'ın başkenti bir Hristiyan şehridir' diye tweet atıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in başındaki soyguncu var ya, yargılanan var ya, her türlü yolsuzluktan yargılanan bir Başbakanları var ya, onun oğlu da 'İstanbul, Bizans'ın başkenti bir Hristiyan şehridir' diye tweet atıyor. Be ahlaksız, siz Filistin'in tamamını işgal ettiniz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:48 Kaynak: AA

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