Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in Başındaki Zatın Oğlunun İfadeleriyle Yeni Zelanda'daki Teröristin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in Başındaki Zatın Oğlunun İfadeleriyle Yeni Zelanda'daki Teröristin...

47 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in başındaki zatın oğlunun ifadeleriyle Yeni Zelanda'daki teröristin ifadeleri aynı. Aynı kaynaktan besleniyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in başındaki zatın oğlunun ifadeleriyle Yeni Zelanda'daki teröristin ifadeleri aynı. Aynı kaynaktan besleniyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:39 Kaynak: AA

Politika
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