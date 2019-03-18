Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in Başındaki Zatın Oğlunun İfadeleriyle Yeni Zelanda'daki Teröristin...
47 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in başındaki zatın oğlunun ifadeleriyle Yeni Zelanda'daki teröristin ifadeleri aynı. Aynı kaynaktan besleniyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail'in başındaki zatın oğlunun ifadeleriyle Yeni Zelanda'daki teröristin ifadeleri aynı. Aynı kaynaktan besleniyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:39 Kaynak: AA
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