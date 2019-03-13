Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Saldırısı) Biz Bu Ülkede Hiçbir Musevi'ye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Saldırısı) Biz Bu Ülkede Hiçbir Musevi'ye...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı) Biz bu ülkede hiçbir Musevi'ye zulmetmedik, hiçbir sinagoga kalkıp da sizin yaptıklarınızı yapmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı) Biz bu ülkede hiçbir Musevi'ye zulmetmedik, hiçbir sinagoga kalkıp da sizin yaptıklarınızı yapmadık. Bizi tahrik etmeyin. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz o ayrı mesele ama bunun hesabını uluslararası camiada size soracağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:45 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Aksa, Musevi, İsrail, Politika
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