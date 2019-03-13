Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Saldırısı) Mübarek Mescidimize Yapılan Her...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı) Mübarek mescidimize yapılan her saldırı karşısında bizi bulacaklar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "( İsrail
'in Mescid-i Aksa
'ya saldırısı) Mübarek mescidimize yapılan her saldırı karşısında bizi bulacaklar. Herkes sussa bile milletimizle birlikte biz susmayacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:48 Kaynak: AA
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