Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Mescid-i Aksa'ya Saldırısı) Mübarek Mescidimize Yapılan Her...

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Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın Ücret Tarifesi Belli Oldu

Erdoğan'a "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya AK Parti'den Çok Sert Cevap: Aynen İade Ediyoruz

Erdoğan'dan Kendisine "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya: Sen Çocuk Katili Zalimsin

Mehmet Özhaseki'den "Ankaralı Değil" Diyenlere Yanıt: Atatürk Selanik'te Doğmuş, Ne Yapalım Yani