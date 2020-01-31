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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail kan dökerek bugünkü sınırlarına ulaştı gözü doymuyor.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail kan dökerek bugünkü sınırlarına ulaştı gözü doymuyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:54 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail kan dökerek bugünkü sınırlarına ulaştı gözü doymuyor. Bu planla işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı hedefleniyor." - ANKARA
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