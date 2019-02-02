Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Parlamentosunda Kabul Edilen Sözde "Yahudi Ulus Devlet Yasası"Nın,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Parlamentosunda kabul edilen sözde "Yahudi ulus devlet yasası"nın, İsrail vatandaşı Filistinlilerin de haklarını açık ve net bir biçimde hiçe saydığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Parlamentosunda kabul edilen sözde "Yahudi ulus devlet yasası"nın, İsrail vatandaşı Filistinlilerin de haklarını açık ve net bir biçimde hiçe saydığını belirtti.

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