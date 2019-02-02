Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Parlamentosunda Kabul Edilen Sözde "Yahudi Ulus Devlet Yasası"Nın,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Parlamentosunda kabul edilen sözde "Yahudi ulus devlet yasası"nın, İsrail vatandaşı Filistinlilerin de haklarını açık ve net bir biçimde hiçe saydığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Parlamentosunda kabul edilen sözde "Yahudi ulus devlet yasası"nın, İsrail vatandaşı Filistinlilerin de haklarını açık ve net bir biçimde hiçe saydığını belirtti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:16 Kaynak: AA
Son Dakika! CHP'nin Şişli, Kadıköy, Beyoğlu ve Küçükçekmece Adayları Belli Oldu
MİT ve Emniyetten Ortak Operasyon! 'Mavi' Kategoride Aranan Terörist İstanbul'da Yakalandı
Erdoğan, İsrail Parlamentosunda Bulunan Arap Kökenli Vekilleri Kabul Etti: Filistin'e Sırtımızı Dönmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da Aracını Durdurup Minibüsçülerle Sohbet Etti