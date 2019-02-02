Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini Kabul Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini Kabul Ediyor

46 dakika önce

Haber-Kamera: Güven USTA / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini Kabul Ediyor, System.String[]
Haber-Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada basına kapalı olarak İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

Kabulden fotoğraflar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:02 Kaynak: DHA

İsrail, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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