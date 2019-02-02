Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini Kabul Ediyor
46 dakika önce
Haber-Kamera: Güven USTA / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ediyor.
Haber-Kamera: Güven USTA/ İstanbul
DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İsrail
Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, öğlen saatlerinde Kısıklı
'daki konutundan çıkarak, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada basına kapalı olarak İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ediyor.
Görüntü Dökümü:
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Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
Kabulden fotoğraflar
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:02 Kaynak: DHA
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