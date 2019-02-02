Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini Kabul Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini Kabul Ediyor

28 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini Kabul Ediyor, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada basına kapalı olarak İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:17 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, İsrail, Politika
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