Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini Kabul Ediyor
1 saat önce
İstanbul - (ek görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSRAİL PARLAMENTOSUNDAKİ ARAP MİLLETVEKİLLERİNİ KABUL EDİYOR(Tür: İstanbul)
İstanbul
- (ek görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSRAİL PARLAMENTOSUNDAKİ ARAP MİLLETVEKİLLERİNİ KABUL EDİYOR
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:35 Kaynak: DHA
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