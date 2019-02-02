Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini Kabul Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini Kabul Ediyor

1 saat önce

İstanbul - (ek görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSRAİL PARLAMENTOSUNDAKİ ARAP MİLLETVEKİLLERİNİ KABUL EDİYOR(Tür: İstanbul)

İstanbul - (ek görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSRAİL PARLAMENTOSUNDAKİ ARAP MİLLETVEKİLLERİNİ KABUL EDİYOR

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:35 Kaynak: DHA

İstanbul, Cumhurbaşkanı, Güncel
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