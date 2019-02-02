Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini kabul ettiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini kabul etti



İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki evinden öğle saatlerinde çıkarak Tarabya Köşkü'ne geldi. Erdoğan burada İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme sürüyor.

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