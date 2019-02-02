Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini Kabul Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini kabul ettiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini kabul etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki evinden öğle saatlerinde çıkarak Tarabya Köşkü'ne geldi. Erdoğan burada İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:56 Kaynak: İHA

İsrail, Genel
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