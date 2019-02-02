Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini Kabul Etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Tarabya Köşkü'nde İsrail
Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kısıklı
'daki evinden öğle saatlerinde çıkarak Tarabya Köşkü'ne geldi. Erdoğan burada İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekilleri ile beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme sürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:02 Kaynak: İHA
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