Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini Kabul Ediyor (Ek)
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ediyor.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, İsrail
Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, öğlen saatlerinde Kısıklı
'daki konutundan çıkarak, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada basına kapalı olarak İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ediyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:18 Kaynak: DHA
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