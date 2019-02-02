Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini Kabul Etti

28 dakika önce

Haber-Kamera: Güven USTA / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini Kabul Etti, System.String[]
Haber-Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada basına kapalı olarak İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 2 saat sürdü. 

Görüntü Dökümü:

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Kabulden görüntüler

Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

Kabulden fotoğraflar

02.02.2019 - 15.03 Haber Kodu : 190202095

02.02.2019 - 15.33 Haber Kodu : 190202103

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:46 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, İsrail, Güncel
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