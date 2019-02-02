Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Parlamentosundaki Arap Milletvekillerini Kabul Etti
28 dakika önce
Haber-Kamera: Güven USTA / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul etti.
Haber-Kamera: Güven USTA/ İstanbul
DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İsrail
Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, öğlen saatlerinde Kısıklı
'daki konutundan çıkarak, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada basına kapalı olarak İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 2 saat sürdü.
Görüntü Dökümü:
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Kabulden görüntüler
Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
Kabulden fotoğraflar
02.02.2019 - 15.03 Haber Kodu : 190202095
02.02.2019 - 15.33 Haber Kodu : 190202103
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:46 Kaynak: DHA
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