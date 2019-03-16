Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a 3 Gün Bir Gelmiş, 40 Gün Bir Gelmiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a 3 Gün Bir Gelmiş, 40 Gün Bir Gelmiş.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a 3 gün bir gelmiş, 40 gün bir gelmiş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'a 3 gün bir gelmiş, 40 gün bir gelmiş. Şimdi çalışmalar yapılıyor. Bunun bağlantısı nerelerle var, çıkaracağız. Ama tabi Yeni Zelanda'dan bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Öyle kuru kuruya, şöyle bir müddet yatsın, ondan sonra çıksın. Olmaz böyle şey. 49 insan... Bu bir katliam, bunun hesabının sorulması lazım. Aksi takdirde bu gidiş iyi bir gidiş değil."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:58 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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