Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a 900 Trilyon Liralık Bir Yatırımla Dev Bir Film Platosu...
16 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a 900 trilyon liralık bir yatırımla dev bir film platosu kuracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a 900 trilyon liralık bir yatırımla dev bir film platosu kuracağız."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:58 Kaynak: AA
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