Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi.

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:13 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel
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