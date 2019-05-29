Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:13 Kaynak: AA
Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı
Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı
Avukatın etek boyuna karışan hakim gelen tepki sonrası sakalını kesti
Erdoğan: İstanbul'u kaybetmenin acısını içlerinden atamayanlar var