Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a Geldi
54 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, özel uçakla Ankara'dan İstanbul'a geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, özel uçakla Ankara
'dan İstanbul
'a geldi. Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı
Devlet Konukevi'nde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, AK Parti
İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak
ve diğer ilgililer karşıladı. Saat 17.00 sıralarında Ankara'dan İstanbul'a gelen Erdoğan, yaklaşık bir saat konukevinde kaldı. Erdoğan ve beraberindekiler 18.00 sıralarında havalimanından ayrıldı
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:34 Kaynak: DHA
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