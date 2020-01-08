Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından, TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış töreni için akşam saat 23.55 sıralarında İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişinden saatler öncede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , İstanbul'a gelmiş ve yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmıştı. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Kabine Toplantısının ardından TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış töreni için İstanbul 'a geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Liderler TürkAkım için İstanbul'a geliyor

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