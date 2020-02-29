CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'A GELDİ - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'A GELDİ

6 saat önce

Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Anıl UÇAN İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'A GELDİ, System.String[]

Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Anıl UÇAN İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanına iniş yapan Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti. Erdoğan'ın makam aracında telefonla görüştüğü görüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:01 Kaynak: DHA
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