Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a gerçek hizmet anlamında çağ atlattık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'a gerçek hizmet anlamında çağ atlattık' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a gerçek hizmet anlamında çağ atlattık"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a gerçek hizmet anlamında çağ atlattık. Onların hayalleri bile ulaşamaz bizim ulaştığımız yerlere. İsteseler de istemeseler de biz millete hizmete devam edeceğiz"(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'a gerçek hizmet anlamında çağ atlattık. Onların hayalleri bile ulaşamaz bizim ulaştığımız yerlere. İsteseler de istemeseler de biz millete hizmete devam edeceğiz"

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
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