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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a gerçek hizmet anlamında çağ atlattık"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a gerçek hizmet anlamında çağ atlattık. Onların hayalleri bile ulaşamaz bizim ulaştığımız yerlere. İsteseler de istemeseler de biz millete hizmete devam edeceğiz"(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'a gerçek hizmet anlamında çağ atlattık. Onların hayalleri bile ulaşamaz bizim ulaştığımız yerlere. İsteseler de istemeseler de biz millete hizmete devam edeceğiz"
(İHA)
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