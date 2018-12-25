Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Adayı 29 Aralık'ta Açıklanacak"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul adayı 29 Aralık'ta açıklanacak" "Terörle mücadelede taviz yok" "Putin ile yüz yüze görüşeceğiz" "Meclis Başkanımızın istifa etmesine gerek yok"ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:20 Kaynak: İHA
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